Rechtsextreme Gegendemo CSD-Premiere in Zeitz: Fast 700 Menschen feiern friedlich

31. August 2024, 16:57 Uhr

In Zeitz im Burgenlandkreis ist am Samstag erstmals der Christopher Street Day gefeiert worden. Fast 700 Teilnehmer waren vor Ort. Wie zuletzt in Magdeburg, Bautzen und Leipzig, gab es auch in Zeitz eine Gegendemonstration. Die Polizei war deshalb mit mehr Beamten im Einsatz.