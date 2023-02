Das große Ziel ist Hoffmann zufolge, dass Zekiwa wieder zurück nach Zeitz kommt und die Kinderwagen dort herstellt werden. Aktuell wird vor allem in der Polen produziert.

Nach der Wende wurde der Firmensitz nach Döschwitz verlegt. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Mehr als 150 Jahre Kinderwagen-Herstellung

Zekiwa galt zu DDR-Zeiten als der größte Kinderwagenhersteller Europas. Fast jedes ostdeutsche Kind lag in einem Zekiwa-Wagen. Allein im Jahr 1980 wurden unter anderem fast 370.000 Kinder- und über 300.000 Puppenwagen für das In- und Ausland hergestellt. Zu Spitzenzeiten waren es sogar 450.000 Kinderwagen im Jahr. Rund 2.200 Menschen arbeiteten bis zum Mauerfall in der Zekiwa-Fabrik.

Die leerstehende ZEKIWA-Fabrik in Zeitz. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO

In den 1990er-Jahren mussten Tausende Mitarbeiter entlassen werden. Die Firma wurde deutlich verkleinert und die Produktion ins Ausland verlegt. Der Firmensitz zog in ein Gewerbegebiet in Döschwitz.

Stichwort: Kinderwagen aus Zeitz 1846 gründete Ernst Albert Naether das Unternehmen "E. A. Naether" und begann, Kinderwagen herzustellen. Er gilt als Begründer der Kinderwagenindustrie. 100 Jahre später wurde aus seiner Firma der "VEB Zekiwa", nach der Wende die "Zekiwa GmbH". Sie produziert bis heute Kinderwagen.