In Zeitz im Burgenlandkreis ist die Geflügelpest ausgebrochen . Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Demnach wurde bei dem vor knapp zwei Wochen tot aufgefundenen Schwan das Virus nachgewiesen. Dies hätten Proben des Friedrich-Löffler-Instituts ergeben.

Das Veterinäramt des Burgenlandkreises hat den Angaben zufolge bereits Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung eingeleitet. So gilt seit Dienstag eine Allgemeinverfügung. Danach sind alle privaten und gewerblichen Geflügelhalter ab sofort aufgefordert, ihre Tiere ausschließlich in geschlossenen Ställen oder unter Schutzvorrichtung zu halten. Damit soll verhindert werden, dass die Tiere mit Wildvögeln in Kontakt kommen.