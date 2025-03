In und um Zeitz im Burgenlandkreis dürfen Geflügelzüchter ihre Tiere nach knapp einem Monat wieder ins Freie lassen. Die vom Landesamt für Verbraucherschutz erlassene Allgemeinverfügung gegen die Geflügelpest läuft nach Angaben der Kreisverwaltung aus. Die Regelung galt in Zeitz sowie Gutenborn und Kretzschau. Dort musste Geflügel in geschlossenen Ställen bleiben.

Das Veterinäramt des Burgenlandkreises hatte nach dem Fund Aktionen zur Tierseuchenbekämpfung eingeleitet. Am 4. Februar trat die Allgemeinverfügung in Kraft. Alle privaten und gewerblichen Geflügelhalter wurden darin aufgefordert, ihre Tiere ausschließlich in geschlossenen Ställen oder unter Schutzvorrichtung zu halten. Damit sollte verhindert werden, dass die Tiere mit Wildvögeln in Kontakt kommen.