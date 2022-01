Burgenlandkreis Millionenförderung für evangelische Grundschule in Zeitz

In Zeitz ist ein Fördermittelcheck in Höhe von knapp 5,5 Millionen Euro an ein evangelisches Schulprojekt übergeben worden. Mit dem Geld aus der Städtebauförderung soll das ehemalige Franziskanerkloster saniert werden.