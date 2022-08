Verzögerungen Zeitzer Gymnasium zum Schulstart nicht fertig

Während mehr als 200.000 Kinder und Jugendliche am Donnerstag in Sachsen-Anhalt in Präsenz ins neue Schuljahr gestartet sind, müssen einige Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in Zeitz zunächst weiter übers Internet unterrichtet werden. Der Grund: Wegen Problemen im Baugewerbe fehlen noch Türen im sanierten Schulgebäude.