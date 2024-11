Im Chemie- und Industriepark Zeitz (Burgenlandkreis) will die Südzucker AG ein weiteres Werk bauen. Wie die Infra-Zeitz Servicegesellschaft mbH am Dienstag mitteilte, hat das Unternehmen ein circa 15 Hektar großes Areal gekauft. Das entspricht einer Größe von 21 Fußballfeldern. Darauf soll in den kommenden zwei Jahren eine Biomethan-Anlage entstehen. Wie viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden, geht aus der Mitteilung nicht hervor.