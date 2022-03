Sommer bietet verschiedene Virtual-Reality-Anwendungen an. In einem großen Raum unter dem Dach können etwa Feuerwehrleute oder Krankenpflegende mithilfe von VR-Brillen virtuelle Ausbildungseinheiten absolvieren. Der Raum nebenan ist die Spielfläche für eine Art Lasertag, bei dem sich Spielerinnen und Spieler statt in einer echten in einer virtuellen Umgebung bewegen.

Noch vieles zu entdecken

"Ein VR-Deck in dieser Größe würde in anderen Städten ein halbes Vermögen kosten", sagt Mario Sommer. "Auch die Erreichbarkeit, etwa mit dem Zug, ist ein absoluter Luxus." Soweit die Gründe, warum er sich für den Standort Zeitz entschieden hat. Doch nicht immer laufe alles reibungslos. So habe er etwa den Eindruck, das Förderangebote der Stadt manchmal versanden und nicht dort ankommen, wo sie gebraucht werden.

Und noch etwas ist Sommer aufgefallen: Den alteingesessenen Menschen in Zeitz fehle es teilweise am nötigen Optimismus und am Interesse für neue Unternehmen in ihrer Stadt. "Es sind doch meistens immer dieselben Menschen, die man bei Veranstaltungen oder Stammtischen trifft", sagt Sommer. Manch ältere Bürgerinnen und Bürger hätten wohl die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für ihre Stadt bereits aufgegeben.

Zeitz hat so viel Potenzial. Aber es kann noch mehr. Mario Sommer

Potenzial ist ein Wort, das man oft hört, wenn man mit den Menschen in Zeitz spricht. Auch Petra Mattheis nutzt es, wenn sie von ihren kreativen Plänen in der neuen Heimat spricht: "Ich plane eine App für einen Grün-Parcours zwischen Ruinen, Leerstand und Brachen, der Alt- und Neu-Zeitzerinnen und -Zeitzern Potenziale in ihrer Stadt zeigen soll, die sie bislang nicht auf dem Schirm hatten", sagt sie. So will die Künstlerin Zeitz in eine großflächige Galerie verwandeln. Dass das Potenzial von Zeitz groß genug ist, um sogar internationales Publikum anzulocken, haben Mattheis und Nau bereits in ihrer neuen Rolle als Hausbesitzer erlebt: Eine ihrer Wohnungen haben sie an ein Paar aus Dänemark vermietet.