Brand im Burgenlandkreis Scheune bei Zeitz in Flammen: Ortsdurchfahrt Luckenau gesperrt

04. Dezember 2024, 08:26 Uhr

Im Burgenlandkreis stand in der Nacht eine Scheune mit gelagerten Pkw in Flammen. Anwohner in Luckenau sollten wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten. Auch die Ortdurchfahrt ist wegen des Einsatzes gesperrt.