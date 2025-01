Stolpersteine erinnern an die meist jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. Der Kölner Künstler Gunter Demnig stellt die Steine her und setzt sie seit 1996 an Orten, an denen NS-Opfer zuletzt wohnten oder wirkten, mit deren Namen und Lebensdaten ins Straßenpflaster ein. Oft geht es um ganze Familien.