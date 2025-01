Bei einem Lkw-Brand in Zeitz ist eine Person ums Leben gekommen. Einsatzkräfte fanden sie in der Nacht zum Sonntag in der brennenden Fahrerkabine des Lasters, wie die Polizei Halle mitteilte. Ein Polizeisprecher sagte am Sonntagmorgen MDR SACHSEN-ANHALT, die Person sei so schwer verbrannt, dass sie noch nicht identifiziert werden konnte.