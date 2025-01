Bei einem Lkw-Brand in Zeitz ist eine Person ums Leben gekommen. Einsatzkräfte fanden sie in der Nacht zu Sonntag laut Polizei in der brennenden Fahrerkabine des Lasters. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch mitteilte, konnte die Identität bislang nicht geklärt werden. Dies werde noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.