Die Stadt Zeitz will die Industriebrache der ehemaligen Kinderwagen-Produktion aus DDR-Zeiten reaktivieren und umnutzen. Nach Sanierung des ehemaligen Zekiwa-Hauptgebäudes, das bereits durch das Zeitzer Stadtarchiv genutzt wird, seien jetzt Folgemaßnahmen geplant, um den städtebaulichen Missstand in der Zeitzer Unterstadt zu beseitigen, teilte die Stadt am Dienstag per Pressemitteilung mit.