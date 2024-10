Kinderwagen aus Zeitz: Zekiwa fertigt wieder regionaler

Zekiwa galt zu DDR-Zeiten als der größte Kinderwagen-Hersteller in Europa. Fast jedes ostdeutsche Kind lag in einem Zekiwa-Wagen. In den 1990er-Jahren wurden allerdings Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Der Firmensitz zog in das Gewerbegebiet in Döschwitz, die Produktion wurde ins Ausland verlegt.