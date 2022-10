Das Opterra-Zementwerk in Karsdorf wird nach Angaben der irischen Eigentümerin Cement Roadstone Holding (CRH) verkauft. Es soll an die "thomas gruppe" mit Sitz in Simmern in Rheinland-Pfalz gehen, teilte Landrat Götz Ulrich (CDU) mit.

Landrat Götz Ulrich ist zuversichtlich, was die Zukunft des Zementwerkes Karsdorf angeht. (Archivbild) Bildrechte: Götz Ulrich

Aufgrund der hervorragenden Rohstoffbasis in Karsdorf habe er keine Zweifel an der Fortführung des Unternehmens, so Ulrich. Dennoch sei es jetzt am künftigen Eigentümer, schnell bei der Belegschaft, den Partnerunternehmen und der kommunalen Familie für klare Aussagen zur Zukunft zu sorgen.



Ziel müsse es sein, schnell gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, so Ulrich. Deshalb habe er für den 11. November alle Beteiligten zu einem ersten Gespräch ins Landratsamt eingeladen.