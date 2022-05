Zensus 2022 Auch Zeitz zählt

Bisher machen alle Befragten mit. Man habe lediglich Terminverschiebungen zu bearbeiten. Schwerer haben es dann schon die freiwilligen Fragerinnen und Frager: Oft würden diese die Adressen nicht finden, dann fehlten Namensschilder oder Hausnummern, manchmal dauere die Suche recht lange, berichtet das Zensusbüro Zeitz. Und Rössler sagt, man stehe erst am Anfang der Arbeit.

Die wirkliche Arbeit beginnt hier im Zensusbüro aber erst, wenn alle Daten eingelaufen sind. Dann müssen diese von den beiden Mitarbeitern per Hand in die die digitale Datenbank eingegeben werden. Fehlerfrei. Da ist Konzentration gefragt. Und hoffentlich klingelt dann nicht mehr so oft das Telefon.