"Earth Hour" Wo in Sachsen-Anhalt am Samstag das Licht ausgeht

In Sachsen-Anhalt gehen in einigen Städten und Gemeinden am Sonnabend die Lichter an bekannten Bauwerken aus. Unter anderem Halle und Wittenberg beteiligen sich an der weltweiten "Earth Hour".

An diesen Orten gehen die Lichter aus

Dazu aufgerufen hat die Umweltorganisation WWF. Um 20.30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit werde das Licht für eine Stunde ausgeschaltet. Mit der Aktion soll auf den Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam gemacht werden.

In Sachsen-Anhalt beteiligen sich den Angaben zufolge Halle, die Lutherstadt Wittenberg, Quedlinburg und Wernigerode im Landkreis Harz sowie Aken im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. In Halle etwa würden unter anderem die Marktkirche und der Rote Turm bis 21.30 Uhr nicht angestrahlt. In Aken werde das Licht in der Marienkirche gelöscht.

Auch Privathaushalte sollen teilnehmen

Auch Privathaushalte seien dazu aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen. Laut WWF nehmen in diesem Jahr 512 Städte und Gemeinden in Deutschland teil.