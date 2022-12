Wie ihre männlichen Kollegen, zählt auch Christina Lang keine Häufung von Gesprächsgesuchen, dafür aber an Gebetsanliegen: "In der Wenzelskirche in Naumburg können Besucher ihre Fürbitten auf kleine Zettelchen schreiben. Früher haben wir drei Zettel pro Woche bekommen, jetzt sind es 30 bis 40." Not lehrt beten.