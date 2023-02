Hilfe für die Heimat

Dem seit 1995 in Halle lebende Kurden war gleich nach der Katastrophe klar: Nur wer sich vor Ort auskennt und die Menschen in abgelegenen Dörfern persönlich versorgt, kann wirklich Hilfe leisten. "Ich habe in den Trümmern Tote gesehen und die leere Augen der Überlebenden gesehen", so Cerkirge. Die Erdbeben haben auch die Heimatstadt von Hakan Cerkirge getroffen und dabei Hauser, Straßen und Autos zerstört. Bildrechte: Hakan Cerkirge

Die Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion gehören zu den schlimmsten Naturkatastrophen der letzten hundert Jahre in Europa. Mehr als 50.000 Menschen sind durch das Erdbeben in der Türkei und in Syrien getötet worden, für die Türkei verzeichnet die türkische Katastrophenbehörde Afad am Samstag 44.218 Tote.

Hakan Cerkirge leiht sich in der Türkei einen LKW, um die Spenden in abgelegene Orte zu bringen. Bildrechte: Hakan Cerkirge In der Türkei angekommen, organisierte der gelernte Kfz-Mechaniker einen großen LKW und fuhr 250 Kilometer in die nächstgelegene unbeschädigte Stadt. Dort kaufte er zusätzlich zu den aus Deutschland mitgebrachten Sachspenden, die Dinge, die Menschen aus abgelegenen, betroffenen Regionen dringend brauchen.

Aus Geldspenden werden Hygieneartikeln

Mit den gesammelten Geldspenden kaufte Cerkirge Kleidung und Lebensmittel, aber auch Haar- und Zahnbürsten. Für die Menschen in betroffenen Dörfern und Kleinstädten seien Hygieneartikel besonders wichtig, so Cerkirge. Denn in den provisorischen Zeltstädten gebe es keine Duschen.

Insgesamt packte der Hallenser 50 Pakete mit Unterwäsche, Haar- und Zahnbürsten, Reis, Linsen und Gasflaschen und verteilte sie in Städten und Dörfern rund um Elbistan. Dabei achtete er genau darauf, dass jede bedürftige Familie ein Paket bekommt.

Von Halle in die Türkei und zurück