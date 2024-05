Fahndung nach Preisschild-Betrug mit über 3.000 Euro Schaden

Die Polizei sucht öffentlich mit der Hilfe von "Kripo live" nach einem Mann, der an einem teuren Gerät ein Preisschild mit einem deutlich geringeren Wert angebracht hat und damit die Kasse passiert hat. Der Vorfall hatte sich am Nachmittag des 27. August 2022 in einem Baumarkt in der Delitzscher Straße in Halle ereignet. Nach Ermittlerangaben hat der Gesuchte so statt 3.999,99 für eine Power-Station der Marke "Eco Flow River Pro" Euro lediglich 749 Euro bezahlt. Bei Power-Stations handelt es sich um tragbare Energiequellen zur Notstromversorgung.