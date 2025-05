Engagement Ehrenamt unter Druck: Warum vielen Sportvereinen die Helfer ausgehen

Hauptinhalt

19. Mai 2025, 11:37 Uhr

In vielen Sportvereinen in Sachsen-Anhalt fehlt es an ehrenamtlichem Nachwuchs – eine Entwicklung, die den Sport vor Ort bedroht. Anders in Schkopau: Dort haben zwei junge Männer einen Basketballverein gegründet und zeigen, wie Engagement vor Ort gelingen kann.