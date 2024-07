An dem mitteldeutschen Airport starten laut aktuellem Sommerflugplan bis zu 221 Flüge pro Woche zu 33 Zielen in 16 Ländern. 29 Airlines fliegen die Reiseziele an, unter anderem in die Türkei, nach Spanien, Griechenland, Bulgarien und nach Ägypten. Die beliebtestens Reiseziele ab Leipzig/Halle seien Antalya, Hurghada und Mallorca.