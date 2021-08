Öffnen soll das Planetarium in etwa einem dreiviertel Jahr öffnen und dann eines der modernsten in Europa sein, so der Firmensprecher. "Wir werden schätzungsweise zwischen April und Juni 2022 eröffnen können." Ursprünglich war dies noch in diesem Jahr geplant. "Bei einem so hoch technisierten Bau ist es immer schwierig, den genauen Zeitpunkt festzulegen", sagt der Firmensprecher. Zudem seien die ursprünglich geplanten Baukosten von 14,6 auf etwa 21 Millionen Euro gestiegen. Grund sei die Corona-Krise, verbunden mit höheren Preisen für Baumaterialien.