Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und der Verfassungsschutz haben – noch vor dem russischen Angriff – vor einer wachsender Bedrohung durch Cyberangriffe gewarnt. Derzeit sind zum Beispiel zwei Kommunen in Sachsen-Anhalt betroffen. Solche Angriffe gab es auch in der Vergangenheit. Wer genau dahinter steckt, lässt sich zuverlässig schwer einschätzen.



Prominentes Beispiel für einen Hackerangriff von Cyber-Kriminellen, der in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr zu größeren Auswirkungen geführt hat, ist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Dort galt monatelang deswegen der Katastrophenfall, der erst Anfang Februar 2022 aufgehoben wurde. Die Daten in der Verwaltung waren verschlüsselt und ein Lösegeld gefordert worden. Der Kreis hatte die Zahlung abgelehnt.



Am Wochenende haben einige deutsche Zeitungen gemeldet, ihre Seiten seien Ziel mehrerer Angriffswellen geworden – durch massenafte Bot-Kommentare, die prorussische Aussagen in den Kommentarspalten hinterlassen. Außerdem wird von Bot-Schadsoftware berichtet. Vermutet wird eine "russische Desinformationskampagne". Der genaue Ursprung ist bislang unklar.



In Russland stellen sich Hacker immer wieder freiwillig in den Dienst der russischen Sache – ohne dass ein Auftrag durch oder eine direkte Verbindung zum russischen Staat bestehen muss. Präsident Wladimir Putin weist stets jede Verantwortung seiner Geheimdienste von sich. Zu Vorwürfen, Hacker hätten sich zum Beispiel in den deutschen Bundestagswahlkampf 2017 im Auftrag Russlands eingemischt, hat Putin damals gesagt: "Hacker – das sind freie Menschen, wie Künstler."