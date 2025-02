Karte statt Cash Ausgabe der Bezahlkarte für Geflüchtete geht im Süden Sachsen-Anhalts langsam voran

14. Februar 2025, 10:37 Uhr

Karte statt Bargeld – das ist die Idee hinter der Bezahlkarte für Geflüchtete in Deutschland. Weil die Karte aber oft nicht all das kann, was sie können müsste, verzögert sich ihre Ausgabe. MDR SACHSEN-ANHALT hat im Süden Sachsen-Anhalts nachgefragt.