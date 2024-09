Neben dem bestätigten Fall in Leuna gibt es einen Verdachtsfall der Geflügelpest im Tierpark Lützen im benachbarten Burgenlandkreis. Wie der Kreis mitteilte, untersucht das Landesamt für Verbraucherschutz derzeit einen Schwan, der im Tierpark verendet ist. Der Vogel stamme aus einem Teich im Saalekreis, der rund zwei Kilometer von dem betroffenen Geflügelbestand in Leuna entfernt sei. In der Zwischenzeit sei ein weiteres Tier verendet, das in dem Teich lebte.