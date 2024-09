Der erkrankte Schwan stammte demnach aus einem Teich, der etwa zwei Kilometer von einem Bestand im Saalekreis entfernt ist, in dem die Krankheit zuvor aufgetreten war. In der Zwischenzeit sei ein weiteres Tier an dem Teich verendet. Schon am Donnerstag hatte der Burgenlandkreis mitgeteilt, dass der Tierpark Lützen geschlossen sei.