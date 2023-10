In der südlichen Innenstadt von Halle hat es am Mittwochabend gebrannt. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, mussten zwei Personen über eine Drehleiter gerettet werden. Diese und ein weiterer Mieter seien in einer Klinik ambulant behandelt worden. Die Wohnung sei komplett ausgebrannt.