Was ist ein Strafbefehl? Strafverfahren schneller zu erledigen – das ist das Ziel eines Strafbefehls. Eine große Gerichtsverhandlung entfällt nämlich in so einem Fall für gewöhnlich. Gerichte erlassen einen solchen Strafbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft unter anderem dann, wenn mutmaßliche Täter nicht vorbestraft sind. Verhängt werden können Geldstrafen, aber auch niedrige Freiheitsstrafen auf Bewährung. Beschuldigte können Einspruch gegen einen Strafbefehl einlegen.