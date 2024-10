Abellio Zugausfälle und geänderte Fahrzeiten zwischen Halle und Eisleben

Die Züge der S-Bahn-Linie S 7 verkehren in Richtung Halle planmäßig. In Richtung Lutherstadt Eisleben kommt es baubedingt zu Fahrzeitverlängerungen. Daher fahren die S-Bahnen in der Woche vom 7. bis 11. Oktober in Halle (Saale) Hauptbahnhof 20 Minuten früher ab, als im regulären Fahrplan vorgesehen.