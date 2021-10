Seniorenheim geplant Abriss der "Schorre" bewegt die Hallenser und User

Der Veranstaltungsort "Schorre" in Halle wird abgerissen. Die Nachricht darüber hat viele Kommentare hervorgebracht. Auf dem Facebook-Kanal von MDR SACHSEN-ANHALT wird rege dazu diskutiert, aber auch auf Instgram und in den Kommentarspalten der Homepage. An dem Ort sollen in Zukunft nicht mehr junge Menschen feiern, sondern Senioren einen ruhigen Wohnort finden. Das Vorhaben stößt auf große Kritik.