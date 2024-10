Erneut Abschaltung von Wasser und Fernwärme in Halle Südpark geplant

Nach einem Medienbericht hat sich der Vermieter stattdessen mit einem Schreiben an die Mietgemeinschaft gewandt. Darin zweifelt er die Höhe der Forderungen an und appelliert an die EVH, das gerichtlich klären zu lassen. Wie die EVH-Sprecherin sagte, bereiten die Stadtwerke aktuell eine Antwort auf den Brief vor.