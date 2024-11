HWS in Halle klärt auf: Warum die Toilette kein Abfalleimer ist

Um das Abwasser aus den Haushalten zu reinigen, fließt es laut HWS über das Kanalnetz in die Kläranlage Lettin. Dort wird es in drei Stufen gereinigt, bevor es sauber in die Saale eingeleitet wird. Mit Hilfe von 140 Pumpstationen und einem überwachten Reinigungssystem würden jährlich bis zu 20 Millionen Kubikmeter Abwasser gereinigt.

