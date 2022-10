In Sachsen-Anhalt standen Patientinnen und Patienten am Mittwochmittag teilweise vor geschlossenen Arztpraxen. Grund war eine Protestaktion der Kassenärztlichen Vereinigung (KVSA) gegen die Sparpolitik der Bundesregierung. Neben der KVSA riefen auch der Hausärzteverband Sachsen-Anhalt und die fachärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt zu der landesweiten Protestaktion auf. Daran sollten sich am Mittwoch ab 11 Uhr alle Praxen beteiligen. So hatte beispielsweise die Poliklinik Poli Reil in Halle bereits im Vorfeld angekündigt, sich dem Aufruf anschließen zu wollen.