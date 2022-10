Aufgrund einer Protestaktion werden die Praxen der Poliklinik Poli Reil in Halle am Mittwoch ab 11 Uhr geschlossen sein. Sprecher Udo Israel sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Poliklinik werde sich einem entsprechenden Aufruf der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen-Anhalt (KVSA) anschließen. Nach seinen Worten werden die Praxen aller 14 medizinischen Fachrichtungen geschlossen sein. Das beträfe rund 80 medizinische Mitarbeitende, darunter 25 Ärztinnen und Ärzte.