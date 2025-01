Der unabhängige Bewerber Alexander Vogt war am Samstag nach eigenen Angaben auf dem halleschen Marktplatz von einem Mann bedroht und beleidigt worden. Dieser soll betrunken gewesen sein. Als Vogt mit seinem Auto von der Wahlkampf-Veranstaltung wegfahren wollte, soll sich der Mann vor den Wagen geworfen haben.

Laut Polizei fuhr der OB-Kandidat Schrittgeschwindigkeit. Das Opfer gab demnach an, leicht verletzt worden zu sein. Vogt hatte dem MDR am Samstag erklärt, er habe selbst die Polizei eingeschaltet. Mehrere Zeugen könnten die Bedrohung bestätigen. Er habe sich in einer Notsituation befunden und daher den Ort verlassen wollen.