Von Konzert bis Flohmarkt

Nachdem der Verein Eigentümer geworden war, fing laut Voll erst die eigentliche Arbeit an. Seit nun mehr sechs Jahren bemühen sich die Mitglieder mit allen Kräften der Schwemme-Brauerei neues Leben einzuhauchen. Und das läuft ziemlich gut. Neben regelmäßigen Arbeitseinsätzen finden in der Schwemme auch Konzerte, Lesungen, Flohmärkte, Ausstellungen, Hochzeits- und Geburtstagsfeiern statt. Über die Jahre hätte man immer wieder neue Ideen umgesetzt und geschaut, was funktioniert, erzählt Johanna Voll.

Für dieses Jahr wären die Veranstaltungsräume so gut wie ausgebucht. An jedem Samstag sei irgendwas los. Trotzdem ist die Schwemme nach Aussage von Voll immer noch größtenteils unentdeckt. Die Begeisterung für die alte Brauerei käme meist erst auf, wenn die Leute erkunden könnten, was jenseits des Zauns liegt und erfahren, welche Geschichte das Haus hat. Im Keller der alten Brauerei gibt es eine kleine Bar, die bei Veranstaltungen geöffnet ist. Bildrechte: Annekathrin Queck

Co-Working-Space und Kompetenzzentrum

Die Vision für die künftige Nutzung der Schwemme besteht laut Johanna Voll aus drei Säulen. Die alte Brauerei soll ein Ort sein, an dem Leute gerne zusammenkommen, wenn nötig auch mithilfe von Bier, erklärt sie augenzwinkernd. Außerdem sei geplant, dass in der alten Brauerei ein sogenannter "Co-Working-Space" für Solo-Selbstständige, Vereine und Initiativen entstehe. Auch ein Kompetenzzentrum für klimaneutrales Bauen soll das Haus künftig beherbergen. In diesem Zentrum wolle man die Erfahrungen, die man während des Aufbaus der Schwämme gemacht habe, zusammenfassen, erklärt Voll.

Schon jetzt gibt es immer wieder Workshops zum Thema Lehmputz. Am Freiwilligentag wurde auf dem Gelände sogar eine kleine Lehmziegelmanufaktur aufgebaut. Die dort hergestellten Steine wären anschließend in den Geschossdecken verbaut worden. "Es ist doch total spannend, wenn man bei so einer Aktion dabei gewesen wäre und später einmal sagen könne: Oh da in dem Teil ist ein Stein von mir, den ich von Hand gemacht habe", findet Voll. Die Holzbalken sind neu, für die Lehmziegel wurde aber alter Lehm wiederverwendet. Bildrechte: Annekathrin Queck

Nachhaltiges Bauen

Und genau solche Arbeitseinsätze wären im Moment das Wichtigste, denn "je mehr Leute helfen, desto schneller geht es voran". "Manchmal sind wir hier eine ganz kleine Truppe, manchmal ganz viele, aber es könnten immer mehr sein. Denn je mehr Leute helfen, desto schneller kommen wir voran", sagt Johanna Voll lächelnd. Man freue sich immer über neue Gesichter. Die Arbeitseinsätze wären ja auch eine tolle Möglichkeit, die Schwemme kennenzulernen und hinter die Kulissen zu blicken.

Bei den Einsätzen werden zum Beispiel alte Dachziegel gereinigt und sortiert. Alle Ziegel, die noch einigermaßen gut in Schuss sind, bekommen ein zweites Leben auf dem Brauereidach. Dahinter steht die Philosophie des Vereins möglichst ressourcenschonend und nachhaltig zu bauen. "Die Schwemme soll im Grunde in sich ein gesamt-recyclefähiges Objekt sein, das nur aus Feldsteinen, Holz, Stroh und Lehm besteht.", erklärt Voll. Deshalb versuche man laut Voll größtenteils alte Baumaterialien wie Ziegelsteine oder Lehm, die im Rahmen von Aufräumarbeiten abgetragen wurden, wiederzuverwenden und nur in Ausnahmefällen wirklich neu zu kaufen. "Die Schwemme soll im Grunde in sich ein gesamt-recyclefähiges Objekt sein, das nur aus Feldsteinen, Holz, Stroh und Lehm besteht", erklärt Johanna Voll. Die Stahlträger im Schwemmekeller dürften aber natürlich auch bleiben, fügt sie lächelnd hinzu. Johanna Voll in einem der Räume, die auch für Veranstaltungen genutzt werden. Bildrechte: Annekathrin Queck

