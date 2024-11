MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Güttel, Sie besuchen ehrenamtlich todkranke Menschen in deren zu Hause. Begleiten Sie denn momentan Kranke?

Franz Güttel, Ehrenamtlicher beim ambulanten Hospizdienst Halle: Ja, zwei sind es, beides Krebspatienten. In der Regel bleibe ich zwei Stunden. Das ist auch viel für die Begleitung. Sie sind ja schwer krank.

Seit dem Frühjahr begleite ich einen Herrn, jünger als ich, der ist völlig alleine. Nur der Pflegedienst kommt – und ich. Sonst hat er niemanden. Er hat sein Leben aufgeschrieben, viele Seiten hat er mir zu lesen gegeben und gesagt: "Sie sind der Einzige, der das kriegt." Ich habe es durchgelesen. Es ist Wahnsinn. Als ich dann die Woche darauf zu ihm kam, habe ich gesagt: "Da haben sie aber viel Vertrauen zu mir." Ja, sagt er, als Sie reinkamen, wusste ich: 'Mit dem kannste'. Er hat sein Leben aufgearbeitet, bewertet, das hat ihm geholfen. Da merkt man, wie man gebraucht wird.

Dann habe ich noch eine Begleitung, schon seit mehreren Jahren. Es ist ganz schwierig, ganz kompliziert. Eine Frau, auch jünger als ich. Familiär ganz schlimm, also Abgründe, vor denen man steht. Man glaubt nicht, was Menschen ertragen, erleiden können und wie sie damit zurechtkommen. Es ist Wahnsinn. Obwohl eine Familie da ist, ist sie alleine. Und das fange ich ab.

Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Franz Güttel Der Biologe Dr. Franz Güttel ist 72 Jahre alt. Seit er im Jahr 2013 in den Vorruhestand ging, ist er ehrenamtlich beim ambulanten Hospizdienst in Halle tätig. Er schätzt, dass er seitdem rund 20 sogenannte Begleitungen gemacht hat.



Franz Güttel stammt aus der Oberlausitz in Sachsen. Für sein Studium war er als junger Mann nach Halle gekommen. Als Biologe arbeitete er rund 20 Jahre an der halleschen Universität in Lehre und Forschung sowie rund 20 Jahre im Pharmabereich in der Schmerztherapie.



Der Rentner lebt mit seiner Frau seit Jahrzehnten in Schkopau. Sie haben zwei erwachsene Kinder.

Wie können Sie den beiden helfen?

Er ist ein ganz besonderer Mensch, muss ich sagen. Hochintelligent. Und ich habe in meiner Arbeit viele Menschen kennengelernt. Wir haben Gespräche über Kunst, über Picasso, über Michelangelo. Wir sprechen über philosophische Probleme, die Welterschaffung, über die Kometen. Über Technik. Über Pflanzen. Einmal ging es um Blätter. Da habe ich dann ein ganz kleines Blättchen mitgebracht und eins vom riesigen Götterbaum, einen Meter lang. Das sind dann unsere Themen. Also ganz gehaltvoll.

Er ist außerdem Uhrensammler, da gucken wir uns wertvolle Uhren an. Ich bekomme eine Lupe mit Licht von ihm und dann erklärt er mir alles. Er hat auch eine große Büste stehen. Wir gucken uns die Büste an und sprechen darüber, wie der Bildhauer gearbeitet hat. Manchmal bietet er mir auch einen Kaffee an. "Mache ich selber", sagt er, und geht und macht einen Espresso, wenn es ihm gut geht.

Bei ihr sind es Verrichtungen in der Hauswirtschaft. Sie ist ganz schlecht beweglich. Ich räume das Auto aus, wenn sie einkaufen war. Oder säubere die Pumpen der Aquarien oder tausche mal Wasser. Irgendetwas aus den Schränken holen, mal die Glühbirne auswechseln oder einen Fliegenfänger neu machen, auf dem Balkon die Blumen gießen. Da fällt so manches an. Oder mal beim Strümpfe anziehen mithelfen. Und zwischendurch reden, das geht dann nebenbei. Ich habe als ganz junger Bursche vor dem Studium in der Krankenpflege gearbeitet. Das hilft mir. Es sind auch Arbeiten, die in diesen Bereich fallen. Ich habe auch schon vorgelesen. Manchmal schläft sie zwischendurch ein. Dann höre ich auf und lese später weiter. Oder wir gucken Bilder an.

Sprechen Sie miteinander über das Sterben?

Wir haben nur drüber gesprochen, wenn es mal ganz schlecht geht. Es ist ja zu erwarten, dass es noch schlimmer wird. Wir sollten wissen, wie wir damit umgehen, wenn zum Beispiel die Schmerzen stärker werden oder es mit dem Liegen schlecht ist, also müssen wir mit dem Pflegedienst sprechen. Oder mit dem Arzt.

Und wenn es dann ums generelle Ableben geht, dann haben wir gesprochen: Wie geht es danach weiter? Wer kümmert sich beispielsweise um den Nachlass? Und man kann es für die beiden sagen oder für alle: Diejenigen wollen alles geklärt haben, damit Sie in Ruhe gehen können. Und jeder klärt es anders.

Bei der einen Begleitung, die ich jetzt habe, ist alles geregelt. Bei der anderen Begleitung spielt es nun öfter eine Rolle. Wahrscheinlich merkt die Begleitung, dass die Kraft nachlässt. Es wird zunehmen, dass ich jetzt immer mal solche Töne höre. Dafür bin ich da, dann können wir darüber sprechen und dann müssen wir sehen, was wir noch machen können. Es geht darum, Zuversicht zu geben. Dass die Begleitung nicht vor einer Wand steht. Dass man sagt: Diesen Weg gibt es, jenen Weg und noch einen anderen Weg. Sie müssen keine Angst haben, da finden wir schon irgendetwas. Das beruhigt. Und das ist auch so eine Aufgabe, die ich dann habe.

Und alle, nicht nur die beiden, erzählen Ihnen sehr private Dinge?

Man ist als Begleiter im tiefsten Inneren desjenigen drin. Da ist ein totales Vertrauen – ob das über Krankheiten geht, über Geld, über Familienverhältnisse. Die ganze Breite. Die Besuche kosten natürlich auch Kraft. Man ist zwei Stunden voll gefordert.

Jede Woche Hausbesuche Franz Güttel besucht ein Mal pro Woche die ihm anvertrauten Kranken, bei Bedarf auch öfter. Vor jedem Besuch ruft er an und fragt, ob er wirklich vorbeikommen soll. Manchmal lässt die Krankheit einen Besuch nicht zu. Wenn jemand ins Hospiz umzieht oder ins Krankenhaus muss, geht Franz Güttel dort vorbei. Er hat es noch nie erlebt, dass Begleitungen sagen, er brauche nicht mehr zu kommen.

Wie geht es Ihnen damit, dass Menschen schwächer werden, die Sie schon monatelang besuchen?

Na ja, ich habe als junger Kerl in der Pflege gearbeitet. Und ich bin Biologe und weiß, dass das Leben irgendwann zu Ende geht. Wenn ich bei jemanden bin und sehe: Ja, die Krankheit schreitet voran, Medikamente müssen umgestellt werden. Er oder sie wird schwächer. Dann ist das für mich normal.

Die ersten Male, wo ich kam, ist man noch aus dem Bett raus und wir sind in der Wohnung herumgelaufen und in den Garten gegangen. Dann sind wir mit dem Rollstuhl durch die Wohnung gefahren. Jetzt liegt er oder sie nur noch im Bett. Dann kommen wir so langsam in den Bereich, wo das Lebensende näher kommt. Jetzt muss ich auf dieser Geraden Hilfestellung geben und da sein.

Wie kommen Sie damit zurecht, wenn jemand durch die Krankheit entstellt wird oder blutet?

Das stört mich nicht. Ich habe es auch schon gehabt, dass das große Geschäft in die Hose ging. Naja, dann wird es halt sauber gemacht. Dann helfe ich. Das muss sein. Ich kann denjenigen ja nicht im Dreck liegen lassen, also mache ich es weg.

Haben Sie Mitleid?

Es ist schwierig. Und es ist schlimm. Aber mir dürfen die Begleitungen nicht leid tun. Denn dann, denke ich, kann ich nicht das leisten, was ich leiste. Dann habe ich Emotionen und Gefühle. Ich muss natürlich empathisch sein. Und wenn ich dort bin, die zwei oder drei Stunden, dann mache ich alles, damit derjenige sich wohlfühlt. Das stört mich überhaupt nicht. Aber ohne "Das tut mir leid".

Wie hilft Ihre Begleitung den Familien?

Normalerweise bin ich bei den Begleitungen zu Hause, so dass die Familie Entlastung hat. Meistens hatte ich jetzt Männer, dann hatten die Ehefrauen auch mal zwei oder drei Stunden in der Woche Luft. Sie konnten zum Friseur gehen oder mit der Freundin ausgehen, ein bisschen raus kommen aus diesen schwierigen Sachen.

Bei einer Familie hatte sich die Tochter sehr intensiv gekümmert, aber sie wusste einfach nicht so richtig, wie man mit einem Schwerstkranken und Sterbenden umgeht. Also habe ich einige Tipps gegeben: "Machen Sie einfach: die Hand nehmen, streicheln, reden. Auch wenn Sie der Meinung sind, der Vater kriegt es nicht mit – er kriegt schon noch vieles mit."

Begleiten Sie auch junge Menschen?

Ich hatte mal einen jungen Mann, einen Studenten. Seine Mutti war im Hospiz. Der junge Mann und ich haben uns dann immer mal im Café in Halle getroffen. Es war abzusehen, dass es recht schnell zu Ende geht. Er hat überhaupt keine Erfahrung gehabt. Da habe ich ihm gesagt: "Fragen Sie einfach, was Sie wissen wollen. Und dann kann ich Ihnen Tipps geben."

Ich sagte: "Wenn die Mutti verstirbt, brauchen Sie ihren Personalausweis, die Versicherungskarte, das und das an Unterlagen." Das hat er sich alles aufgeschrieben. Und dann haben wir uns in der Woche darauf getroffen. Da hat er gesagt: "Ich habe mir eine Mappe gemacht, wo ich alles drin habe."

Dann war es so weit. Er hat sich gekümmert, alles gemacht. Und dann rief er an: "Ich habe gehört, nach der Beerdigung ist es immer so, dass man dann noch in die Gaststätte geht." Ich sage: "Das müssen Sie nicht machen. Man kann das machen."

Später, als alles vorbei war, rief er noch einmal an und bedankte sich.

Wie haben Sie den jungen Mann und die anderen Begleitungen vermittelt bekommen?