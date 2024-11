Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

Franz Güttel Der Biologe Dr. Franz Güttel ist 72 Jahre alt. Seit er im Jahr 2013 in den Vorruhestand ging, ist er ehrenamtlich beim ambulanten Hospizdienst in Halle tätig. Er schätzt, dass er seitdem rund 20 sogenannte Begleitungen gemacht hat.



Franz Güttel stammt aus der Oberlausitz in Sachsen. Für sein Studium war er als junger Mann nach Halle gekommen. Als Biologe arbeitete er rund 20 Jahre an der halleschen Universität in Lehre und Forschung sowie rund 20 Jahre im Pharmabereich in der Schmerztherapie.



Der Rentner lebt mit seiner Frau seit Jahrzehnten in Schkopau. Sie haben zwei erwachsene Kinder.