Der Hauseingang, in dem Tim gewohnt hatte. Bildrechte: MDR/Conny Müller

Der zwei Jahre alte Junge war von seiner Mutter am 11. Juli 2020 tot in seinem Kinderbett in der Wohnung des Paares in Querfurt gefunden worden. Ein rechtsmedizinisches Gutachten ergab später, dass der Zweijährige an den Folgen massiver Gewalt gestorben war. Todesursache war demnach ein sogenanntes Polytrauma. Das Kind habe schwerste Verletzungen an Kopf, Rumpf, Armen und Beinen erlitten. Außerdem habe man im Magen des Jungen eine erhebliche Menge der Droge Crystal gefunden.



Der Angeklagte und die ebenfalls angeklagte Mutter des Kindes wiesen jede Verantwortung für den Tod des Jungen zurück. Der Mann gab allerdings zu, den Zweijährigen mehrfach misshandelt zu haben. Die Mutter behauptete, nichts von den Misshandlungen bemerkt zu haben. Außerdem beteuerte sie ihre Liebe zu ihrem Kind. Wegen ihres Alkohol- und Drogenkonsums sei ihr Blick allerdings oft vernebelt gewesen.