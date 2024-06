An einem Wahlkampfstand der AfD in Halle sind mehrere Männer aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 23 Jahre alter Mann versucht, an einem Stand der AfD nahe der Ulrichskirche mehrere Werbeartikel mitgehen zu lassen. Als Mitarbeiter des Wahlkampfsteams die Werbematerialen zurückverlangten und den Mann stoppen wollten, sei es zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen den 23-Jährigen sei zudem Pfefferspray eingesetzt worden. Er musste laut Polizei wegen Atemwegsreizungen medizinisch behandelt werden.

Zeugen nach Streit an AfD-Wahlkampfstand in Halle gesucht

Derzeit liefen die Ermittlungen noch, sagte eine Polizeisprecherin am Montag MDR SACHSEN-ANHALT. Der Staatsschutz sei involviert und Zeugen müssten noch befragt werden. Die Wahlkampfhelfer der Partei seien unverletzt geblieben.

Wenig später sei an dem Wahlkampfstand ein Stadtrat der AfD von einem Passanten beleidigt worden. Auch in diesem Fall ermittele nun die Polizei. In Sachsen-Anhalt finden in einer Woche Kommunal- und Europawahlen statt.

CDU setzt Straßenwahlkampf aus

Mitglieder der CDU in Halle sollen wegen der Angriffe vorerst auf den Wahlkampf an Ständen verzichten. Dazu forderte der Kreisverband der CDU in der Saalestadt auf. "Damit wollen wir ein klares Zeichen gegen Gewalt und Extremismus in der politischen Debatte setzen", teilte die Partei mit. Auf die Wahlkampfstände soll demnach aber nur bis zum Mittwoch (5. Juni) verzichtet werden.