Nach einem Vorfall mit einem Messer in der Plattenbausiedlung Halle-Neustadt am Sonntagabend ist der Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß. Das sagte der Oberstaatsanwalt Dennis Cernota MDR SACHSEN-ANHALT am Montag. Demnach wurde der Mann freigelassen, da sich die Aussagen zum Tathergang widersprechen. Die Staatsanwaltschaft sehe derzeit keinen dringenden Tatverdacht gegen ihn.