Weil sie einen Mitgefangenen zusammengeschlagen und schwer verletzt haben, sind zwei Männer vom Landgericht in Halle zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Ein 34-Jähriger wurde zu vier Jahren und 10 Monaten verurteilt. Ein 35 Jahre alter Mann erhielt drei Jahre und zehn Monate.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass beide in der Untersuchungshaft im sogenannten Roten Ochsen in Halle einen Mann bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen und gewürgt haben. Das Opfer erlitt ein gebrochenes Jochbein und ein Schädel-Hirn-Trauma. Außerdem müssen die beiden Verurteilten dem Geschädigten 1.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.