Zwei Wochen nach einem mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Angriff auf SPD-Mitglieder in Berlin haben Ermittler vier weitere Verdächtige identifiziert. Bei ihnen handele es sich um drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 15 und 21 Jahren, teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mit.

Wie die bereits zuvor ermittelten vier Verdächtigen, die aus Halle und Leuna stammen, sollen sie laut den Behörden "Mitglieder der politisch rechtsmotivierten Jugendorganisation 'Deutsche Jugend zuerst'" sein. Auch sie sollen sich demnach am 14. Dezember an dem Angriff auf einem SPD-Wahlkampfstand beteiligt haben, bei dem zudem einschreitende Polizisten verletzt wurden.

Alle nunmehr acht Beschuldigten hätten in Ausführung eines "gemeinsamen Tatplans" teilweise in Springerstiefeln auf SPD-Mitglieder eingetreten, erklärten die Behörden am Freitag in Berlin. Einsatzkräfte rückten demnach am Freitag bei allen acht Beschuldigten an, um nach Beweismitteln zu suchen. Dabei wurden nach Angaben von Polizei und Generalstaatsanwaltschaft unter anderem mutmaßliche Tatbekleidung, Messer und Schlagwerkzeuge sowie "rechtes Propagandamaterial" beschlagnahmt.