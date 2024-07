Nach dem brutalen Angriff auf eine Rentnerin in Halle hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Am Montagmorgen veröffentlichte die Behörde Fotos des mutmaßlichen Täters, am Sonntag war der Fall in der MDR-Sendung Kripo live gezeigt worden. Wenig später sind nach Angaben der Polizei erste Hinweise eingegangen. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Plötzlicher Angriff nach Gespräch

Der Mann soll die 84-Jährige Ende Mai in einer Straßenbahn der Linie 1 zunächst in ein Gespräch verwickelt und dann ohne Vorwarnung geschlagen und getreten haben. Die Tat war von Kameras in der Bahn gefilmt worden.

Polizeisprecher Thomas Müller vom Revier Halle beschrieb dem MDR die Situation: Erst habe der Mann einige Minuten ruhig auf seinem Platz gesessen, dann sei er aufgestanden, habe an einer Haltestange gerüttelt und die Rentnerin angesprochen. "Diese erklärt dem unbekannten Täter, dass sie Hörgeräte trägt und ihn nicht verstanden hat", so Müller.

Polizei: Täter reagierte aggressiv

Die 84-Jährige habe ihn dann vermutlich aus Versehen mit dem Stiel ihres Schirms berührt. "Der Täter reagiert aggressiv, schlägt gleich auf die Geschädigte ein, geht dann zur Tür der Straßenbahn, um unmittelbar zurückzukommen und mit massiver Gewalt auf die 84-jährige Dame einzuwirken", sagte der Polizeisprecher weiter. Er habe sie mit Wucht vor den Kopf getreten.