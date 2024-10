9. Oktober 2024 Halle gedenkt Opfer des Anschlags vor fünf Jahren

09. Oktober 2024, 12:38 Uhr

In Halle findet am Mittwoch das Gedenken an den antisemitischen und rassistischen Anschlag vom 9. Oktober 2019 statt. Vor fünf Jahren versuchte ein bewaffneter Attentäter, in die Synagoge einzudringen und ein Massaker anzurichten. Als ihm das nicht gelang, erschoss er zwei Menschen und verletzte weitere. Die Jüdische Gemeinde, die Stadt und weitere Akteure laden zum Erinnern und Gedenken ein, an dem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Reiner Haseloff teilnehmen.