Bildrechte: imago images / epd

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte anlässlich des Jahrestages des Anschlags schon am Morgen dazu aufgerufen, Antisemitismus nicht hinzunehmen: "Es darf niemals sein, dass jüdische Bürgerinnen und Bürger in Angst leben müssen", schrieb er auf der Plattform X. Das Gedenken an die Opfer mahne uns, diese Verantwortung wahrzunehmen. Ähnliches forderte auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) auf X: "Wir sind es, die sich diesem Hass entgegenzustellen haben: um unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen und um Frieden und Freiheit für alle zu bewahren." Antisemitischer Hass richte sich nicht nur gegen Juden, sondern gegen alle Menschen, die in einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft in Frieden miteinander leben wollten.



Der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer hatte im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur Solidarität mit den jüdische Gemeinden bekundet. Zum Zeitpunkt des Anschlags habe man gedacht, das sei der Tiefpunkt gewesen. Doch nicht zuletzt seit dem Terrorangriff der Hamas in Israel werde der "Judenhass von Tag zu Tag größer in der ganzen Welt und auch in unserem Land, quer durch alle sozialen Gruppen und politischen Strömungen". Jüdisches Leben hier brauche sichere Orte. Die Synagoge sei ein Ort der Stärkung und des Trostes. In den vergangenen fünf Jahren seien in Sachsen-Anhalt zwei neue Synagogen eröffnet worden, in Dessau-Roßlau und Magdeburg. Das zeige: "Jüdisches Leben hat hier Zukunft."