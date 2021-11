Doch die Schatten des Attentats ließen die beiden nicht los. Was auch daran lag, dass im Laden eine riesige Gedenkwand an die Tat erinnerte. Diese schreckte offenbar auf Dauer auch viele Kundinnen und Kunden ab. Die Folge: Der Imbiss lief schlecht. So entschlossen sich Ismet und Rifat Tekin zu einem erneuten Umbau.

Zahlreiche Freiwillige haben beim Umbau des Cafés geholfen. Bildrechte: MDR/ Susann Lehmann