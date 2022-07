Zum Gedenken an den Anschlag auf die Synagoge in Halle hat am Montag ein Gedenkkonzert in der Ulrichskirche stattgefunden. Das Konzert war wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Herbst verschoben werden.

Die Demokratie-Initiative "HALLIANZ für Vielfalt", die Deutsch-Israelische Gesellschaft, sowie lokale Arbeitsgemeinschaften luden zu der Veranstaltung ein. Es spielen der Zamirchor aus Bayreuth und der Ashira-Chor aus Israel unter Leitung von Itzchak Tavior. Der Eintritt war frei, die Ulrichskirche gut besucht.

Bildungsministerin: "Positives Signal"

In der Ulrichskirche trat unter anderem das Deutsche Radio Kammerorchester auf. Bildrechte: MDR/Stephan Weidling Sachsen-Anhalts Bildungsministerin, Eva Feußner (CDU), der Antisemitismusbeauftragte Wolfgang Schneiß und der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, sowie der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Halle, Max Privorozki, nahmen am Gedenkkonzert teil. Zudem übermittelte der Israelische Staatspräsident Jitzchak Herzog eine Grußbotschaft.



Die Bildungsministerin bezeichnete die Zusammenarbeit der zwei Chöre für das Gedenken als "bemerkenswert". So erschütternd der Anlass der Veranstaltung auch sei, gehe von dem Treffen doch ein positives Signal in die Welt.

Der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Halle, Philipp Körner, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, seine Gefühle seien ambivalent. Einerseits sei da immernoch der Schrecken über den Anschlag, andererseits die Freude darüber, dass Gäste aus Israel extra zu dem Konzert kommen wollten.