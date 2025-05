Die Synagoge in Halle war bereits 2019 Ziel eines Attentäters geworden. Der Mann hatte versucht, in das jüdische Gotteshaus einzudringen. Nachdem er an der Tür scheiterte, erschoss er eine Passantin und später einen jungen Mann in einem Döner-Imbiss. Auf seiner Flucht vor der Polizei verletzte er mehrere Menschen. Im Dezember 2020 wurde der Mann vor Gericht zur Höchststrafe verurteilt. Auf die neuerlichen Anschlagspläne reagierte die Jüdische Gemeinde Halle erschüttert.